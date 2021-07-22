Кипр начал признавать китайскую вакцину CoronaVac, которую используют в Украине

C середины июля Кипр начал признавать сертификаты о вакцинации китайской вакциной от коронавируса CoronaVac производителя Sinovac. Сейчас она массово используется в Украине для борьбы с COVID-19.

Информация об этом опубликована на официальном правительственном сайте Кипра для путешественников cyprusflightpass.gov.cy, передает avianews.com.

Сейчас страна признает сразу семь видов вакцин: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Moderna, Sputnik V, Sinovac и Janssen/Johnson & Johnson.

Для поездки на Кипр сертификат о вакцинации действителен сразу после получения последней дозы вакцины первыми шестью препаратами. В случае с однодозовой вакциной Janssen/Johnson & Johnson после прививки должно пройти 14 дней.

Туристы с сертификатами о вакцинации одобренными вакцинами могут свободно въезжать на Кипр. Им не нужно сдавать тесты или проходить карантин. При этом власти оставляют за собой право выборочного тестирования на COVID-19 любого прилетевшего на остров человека.

Для невакцинированных путешественников действуют правила, которые зависят от того, из какой страны прибыл человек. В настоящее время Кипр относит Украину к красной зоне.

Это означает, что если человек не сделал прививку, то до вылета на Кипр он должен сделать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 72 часа до отправления, а затем повторный тест по прилету на остров и самоизолироваться до получения отрицательного результата. Тесты перед вылетом и по прилету пассажир должен оплатить самостоятельно.