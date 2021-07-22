Программа помощи безработным может дать до 3 тысяч новых малых предпринимателей, – Минсоцполитики

Государственная инвестиция в программу стимулирования занятости в первый год может дать около 2-3 тыс. новых малых предпринимателей.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявилаво время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает пресс-служба министерства.

Лазебная сообщила, что с начала следующего года неработающии членам малообеспеченных семей, которые зарегистрированы как безработные, предложат получить финансовую помощь на начало собственного дела. Помощь является беспроцентной и возвратной - ее необходимо будет вернуть через три года предпринимательской деятельности, но возвращаемая сумма будет уменьшена на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

По словам министра, запуск такой программы - результат масштабирования пилотного проекта, который получил название "Рука помощи". Он был реализован в 2016-2019 годах Министерством социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка. По итогам проекта государство вместо малообеспеченных безработных, которым ежемесячно выплачивалась социальная помощь, получила налогоплательщиков, которые еще и создавали новые рабочие места.

"ОТГ получили экономическое оживление и, опять же, новые рабочие места и более состоятельных жителей. Наконец, сами участники проекта взяли свою судьбу в собственные руки и вышли из состояния бедности. Месячные доходы большинства участников проекта после года работы колебались в пределах 30-120 тыс. грн", - сказала Лазебная.