Гривня опустилась на восьмое место в списке самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Украинская гривня опустилась на восьмое место среди самых недооцененных валют мира.
Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса The Big Mac Index, который публикует издание The Economist.
Согласно расчетам составителей индекса, в Украине Big Mac стоит 65 грн, а в США – $5,65. Соответственно, предполагаемый курс гривни по паритету покупательной способности должен был бы составлять 11,5 грн/$. Таким образом, украинская гривня недооценена на 57,7% относительно доллара США.
По сравнению с январем, украинская валюта опустилась с пятого на восьмое место с конца списка. Более недооцененными валютами стали малазийский ринггит (58,1%), индонезийская рупия (58,5%), турецкая лира (58,7%), азербайджанский манат (58,9%), южноафриканский ранд (59,6%), российский рубль (59,9%) и ливанский фунт (70,2%).
В соответствии с оценками The Economist почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Всего лишь четыре валюты в мире переоценены по сравнению с долларом: это шведская крона, норвежская крона, швейцарский франк и венесуэльский боливар.
Как сообщалось, в январе украинская гривня занимала пятое место среди самых недооцененных валют мира, согласно расчетам составителей The Big Mac Index.
"Индекс бигмака", подсчет которого The Economist ведет с 1986 года, основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, где присутствуют рестораны сети.
В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости бигмака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.
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