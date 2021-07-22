В России рекордно подорожал бензин, власти готовят запрет на экспорт топлива

Россия может ввести запрет на экспорт бензина уже на следующей неделе, в случае сохранения биржевых цен на топливо на нынешних рекордных уровнях.

Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, передает РБК.

По словам российского чиновника, в такой ситуации власти могут подписать соглашение с нефтяными компаниями, которые регулируют объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличить биржевые нормативы продаж нефтепродуктов до 15%.

В то же время Шульгинов заверил, что текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя.

По его словам, для сдерживания роста цен существует "демпфирующий механизм", с помощью которого крупные производители топлива получают повышенные выплаты, чтобы не разгонять цены на внутреннем рынке топлива.

По прогнозам российского министра, биржевые цены стабилизируются к концу июля, когда завершатся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что приведет к росту объемов производства бензина.

Тем временем стоимость бензина АИ-95 на бирже в Петербурге побила рекорд. Цена на бензин марки "Премиум-95" (А-95) выросла до 60 029 руб. за тонну, а марки "Регуляр-92" (А-92) — 57 597 руб.

Замминистра энергетики Павел Сорокин объяснил, что рост цен может быть вызван увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.