Пограничная служба предупредила об ограничении движения через мост на границе с Венгрией

Согласно предварительным договоренностям между Украиной и Венгрией в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)", с 22 июля представители "Укравтодора" в Закарпатской области начали ремонтные работы моста через реку Тиса.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за этого движение транспорта по мосту будет ограничено.

"Указанные мероприятия будут осуществляться в период с 22 июля по 29 сентября текущего года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия из Украины на украинской стороне моста через реку Тиса", – сказано в сообщении.

На время ремонта движение всех транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди во взаимодействии с контрольными службами обеих сторон.