БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
591 0

Пограничная служба предупредила об ограничении движения через мост на границе с Венгрией

Пограничная служба предупредила об ограничении движения через мост на границе с Венгрией

Согласно предварительным договоренностям между Украиной и Венгрией в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)", с 22 июля представители "Укравтодора" в Закарпатской области начали ремонтные работы моста через реку Тиса.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за этого движение транспорта по мосту будет ограничено.

"Указанные мероприятия будут осуществляться в период с 22 июля по 29 сентября текущего года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия из Украины на украинской стороне моста через реку Тиса", – сказано в сообщении.

На время ремонта движение всех транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди во взаимодействии с контрольными службами обеих сторон.

Пограничная служба предупредила об ограничении движения через мост на границе с Венгрией 01

Автор: 

Угорщина (553) дороги (1584) Укравтодор (724) Закарпатська область (282)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 