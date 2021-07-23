"Метинвест" выделил 13 миллионов на ремонт второй части мариупольского пирса. ФОТО

Работы по обновлению правой части пирса на центральном пляже Мариуполя перешло в активную фазу.

Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает УНИАН.

По его словам, ремонтные работы ускорились после того, как группа компаний "Метинвест" вложила в реализацию проекта более 13 млн грн.

"Вторая часть отзеркалит первую – здесь тоже укрепляют основание, уложат террасную доску, смонтируют перила. В начале пирса обустроят зону для отдыха – плитку, уличную мебель и беседки. Дизайн этой части пирса будет соответствовать уже отремонтированной, вместе они составят единый ансамбль. В нашем городе появится еще одно прекрасное место, где смогут отдыхать мариупольцы", – рассказал Бойченко в ходе совместной инспекции работ с генеральным директором группы "Метинвест" Юрием Рыженковым.

"Метинвест", как и в прошлом году, помогает муниципалитету восстанавливать городской пирс. Меткомбинат им. Ильича обеспечивает поставку необходимых стройматериалов, а специалисты "Метинвест-Промсервиса" проводят восстановление основания пирса.

"Для этого металлурги изготовили и уже доставили 46,5 тонны горяче- и холоднокатаных листов, предварительная порезка которых в размер произведена в цехе подготовки ремонтов нашего предприятия. Бетонные работы на основании правой стороны пирса выполнены на 100%, залито порядка 350 кубометров раствора. Все идет четко по графику", – отметил и.о. генерального директора "Метинвест-Промсервиса" Андрей Жук.

Комментируя инвестиции в инфраструктуру города, Рыженков подчеркнул, что компания есть и будет партнером мариупольской громады:

"Вместе с муниципалитетом мы боремся за молодежь, за детей. Молодежь выбирает город для жизни, прежде всего при условии качественного образования, развитой инфраструктуры, интересных мест отдыха, наличии доступного жилья. Именно поэтому Группа "Метинвест" продолжает инвестировать в социальную сферу. Чтобы в городе было высшее образование европейского уровня, мы строим "Метинвест Политехнику". Чтобы появилось доступное жилья – помогаем возводить первый в Украине дом из стали. Чтобы были комфортные зоны отдыха для людей разных возрастов и предпочтений – выступаем партнером в благоустройстве парковых зон и набережной".

Сейчас специалисты "Метинвест-Промсервиса" продолжают обшивку горячекатанными листами основания пирса по бокам. Начаты работы по восстановлению подпорной стенки со стороны зоны отдыха – вываривают каркас, устанавливают опалубку и бетонируют стенку.

После восстановления основания пирса будет установлено новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.