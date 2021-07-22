Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты "Мисто Банка" с заправками в залоге

Фонд гарантирования вкладов выставит на повторную продажу на открытом электронном аукционе право требования по кредиту юридического лица. Актив принадлежит АО "Мисто Банк", который находится в ликвидации. Торги пройдут 9 августа 2021 года в системе "Prozorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Сумма задолженности по кредиту составляет 35,9 млн грн. Среди залога – 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, земельные участки, а также оборудование, автомобиль и корпоративные права.

Начальная цена лота – 35,9 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона, с пошаговым снижением начальной цены. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе "Prozоrro.Продажи". Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот.

Средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Мисто Банка".

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.