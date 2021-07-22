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Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты "Мисто Банка" с заправками в залоге

Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты

Фонд гарантирования вкладов выставит на повторную продажу на открытом электронном аукционе право требования по кредиту юридического лица. Актив принадлежит АО "Мисто Банк", который находится в ликвидации. Торги пройдут 9 августа 2021 года в системе "Prozorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Сумма задолженности по кредиту составляет 35,9 млн грн. Среди залога – 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, земельные участки, а также оборудование, автомобиль и корпоративные права.

Начальная цена лота – 35,9 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона, с пошаговым снижением начальной цены. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе "Prozоrro.Продажи". Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот.

Средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Мисто Банка".

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.

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Джерело:  Фонд гарантирования
банки (7013) кредит (3318) торги (112) Фонд гарантування вкладів (1453)


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