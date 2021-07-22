"Газпром" заявил о готовности продолжить поставки газа через Украину по новым контрактам

Российский "Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам.

Об этом говорится в комментарии председателя правления компании Алексея Миллера, передает Интерфакс-Украина.

"Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", – заявил Миллер.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", – добавил глава российского концерна.

Миллер также напомнил официальную позицию российской стороны, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Он отметил, что этот маршрут постаовк российского газа в Германию на 2 тыс. км короче, чем через газотранспортную систему Украины.

Миллер также добавил: "Считаем участие немецких партнеров в такой работе (по продолжению украинского транзита) полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики EC".

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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

При этом в Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление.

В свою очередь МИД Украины заявил, что украинская сторона не была приобщена к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, которые позволят завершить реализацию "Северного потока-2".

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.