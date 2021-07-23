Крупнейшие дистрибьюторы лекарств в США выплатят $26 миллиардов в рамках "опиоидного дела"

Три ведущих дистрибьютора лекарственных препаратов в США и фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) договорились выплатить $26 млрд властям американских штатов для урегулирования претензий, связанных с так называемым "опиоидным" делом.

Четыре компании, в числе которых также McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health Inc., обвиняются властями штатов и местными органами власти в содействии распространению опиоидных обезболивающих на территории США, передает Интерфакс-Украина.

По мнению властей, компании продвигали использование опиоидов там, где это не было необходимо с медицинской точки зрения. Это способствовало формированию опиоидной зависимости среди американцев, которая привела к смерти порядка 500 тыс. человек в стране с 1999 года.

По итогам переговоров, которые велись на протяжении более двух лет, генеральные прокуроры из нескольких штатов, включая Теннесси, Северную Каролину, Пенсильванию, Нью-Йорк, Луизиану, Делавэр и Коннектикут, в среду объявили о заключении сделки, пишет газета The Wall Street Journal.

В соответствии с соглашением, три дистрибьютера заплатят в общей сложности до $21 млрд в течение следующих 18 лет, а J&J - $5 млрд в течение девяти лет. Основная часть средств должна быть направлена на социальные меры борьбы с последствиями опиоидной зависимости, в том числе лечебные и образовательные программы. На покрытие расходов будет выделено около $2 млрд.

McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal сообщили в совместном заявлении, что оспаривают обвинения, но рассматривают сделку как важный шаг к урегулированию претензий и "оказанию значимой помощи" населению США.

Главный юрисконсульт J&J Майкл Ульман заявил: "Мы признаем, что опиоидный кризис представляет собой чрезвычайно сложную проблему в области здравоохранения, и мы глубоко сочувствуем всем пострадавшим".

По его словам, средства, которые будут выплачены компаниями, способствуют решению этой проблемы.

Соглашения с властями американских штатов позволят четырем компаниям урегулировать иски в связи с их ролью в "опиоидном" деле, но остается еще целый ряд производителей лекарств, которые, по мнению властей, также, имели к нему отношение. В настоящее время в Калифорнии и Нью-Йорке идут судебные разбирательства против фармкомпаний Teva Pharmaceutical Ltd., принадлежащей AbbVie Inc. Allergan, и Endo International PLC.