Итоги недели: США и "Северный поток-2", рекордные цены на автогаз и эра космотуризма

Главные новости экономики за неделю 19 - 23 июля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых и ужесточил монетарную политику

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику с целью сдерживания инфляции, которая существенно превышает прогноз НБУ.

В частности, Нацбанк ужесточил условия рефинансирования банков, и снизил индикативный план покупки валюты на межбанке в 4 раза. Перед принятием этих решений с кардинально отличающейся позицией виступил новый глава Минэкономики Алексей Любченко.

Украина доразместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн, сообщил Минфин. Первоначальный ориентир доходности облигаций составлял 6,625%, но в ходе сбора заявок его удалось снизить до 6,3% при спросе в $1,7 млрд.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 7,8 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 7,75 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Нацбанк возобновил покупку валюты на фоне укрепления курса гривни

Национальный банк за неделю с 19 по 23 июля выкупил на межбанке $32 млн, тогда как неделей ранее регулятор не покупал и не продавал валюту. Тем временем курс гривни укрепился с 27,2301 грн/$ в начале недели до 27,048 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 23 июля.

Из Нацбанка уволился директор департамента по проверкам

Директор Департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков завершил работу на должности вслед за рядом руководителей других подразделений регулятора, которые начали работу в НБУ в 2014 году.

В то же время Нацбанк назначил новым руководителем Управления работы с проблемными активами Олега Далеко. До этого он работал в "Кристалбанке", а в 2010-2015 годах занимал руководящие должности в обанкротившемся банке "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в третий раз с начала года

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.

При этом Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 3,8% с дальнейшим ростом на 4% в 2022-2023 годах, отметив усиливающиеся риски для экономики из-за задержки в сотрудничестве с МВФ.

Рост в промышленности замедлился в июне до 1,1%, – Госстат

Рост промышленного производства в Украине в июне 2021 года в годовом выражении замедлился до 1,1% с 5,4% по итогам мая, сообщил Госстат. По итогам первого полугодия рост промпроизводства замедлился до 2,1%.

Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале в 6%

Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6% на фоне низкой сравнительной базы прошлого года. В министерстве признают, что экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, но сохраняют прогноз роста ВВП на 4,1% по итогам года.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.

Только половина таможенников прошли тестирование успешно, – Минфин

По результатам экспериментального тестирования сотрудников Таможенной службы, 56% из них показали положительный результат по всем трем тестам. Однако не рекомендованы к прохождению службы только 10,5% таможенников, в отношении остальных окончательное решение не принято.

ЭНЕРГЕТИКА

США и Германия договорились запустить "Северный поток-2"

США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

Кабмин назначил новый состав набсовета "Магистральных газопроводов Украины"

Кабинет министров согласовал кандидатуры четырех победителей отбора на должности членов набсовета АО "Магистральные газопроводы Украины". До этого в набсовете оставался только представитель государства Виктор Пинзеник.

Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики впервые со времен введения госрегулирования снизило максимальную цену на бензины на 0,23 грн за литр, а на дизтопливо – на 0,35 грн/литр. Вслед за этим крупнейшие сети АЗС скорректировали свои ценники.

Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли до рекорда

За прошедшую неделю, 16-23 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 94 копейки – до 16,66 грн за литр, побив рекорд ноября 2018 года, когда цены на автогаз достигали 16,03 грн/л.

Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, – глава НРКЭКУ

Кабмин обсуждает разные сценарии повышения тарифов на электроэнергию для населения, но альтернативы этому решению в перспективе нет, заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Тем временем анонсированное на этой неделе решение о повышении тарифов с 1 августа пока вновь отложено.

Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы с помощью решений судов, – НКРЭКУ

Облэнерго, связанные с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, с помощью решений судов искусственно увеличивают размер прогнозируемых технологических расходов электроэнергии с целью завышения соответствующих тарифов, заявили в НКРЭКУ.

Запасы угля на складах ТЭС отстают от плана на 270 тысяч тонн

По данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля суммарно составляют 1,12 млн тонн при запланированных 1,33 млн тонн. В том числе на складах ТЭС запасы угля сократились до 937,6 тыс. тонн при запланированных 1,2 млн, отставание от плана составляет 265,2 тыс. тонн.

ТРАНСПОРТ

Миллиардер Безос успешно слетал в космос на челноке собственной компании

Компания Blue Origin, основанная собственником Amazon миллиардером Джеффом Безосом, провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту с последующим возвращением пилотируемой капсулы на парашюте.

Неделей ранее успешный суборбитальный полет на аппарате собственной компании осуществил его конкурент в сфере космического туризма – миллиардер Ричард Брэнсон, но капсула стартапа Безоса поднялась над поверхностью Земли на 20 километров выше.

Зеленский утвердил закупку локомотивов и автолестниц за счет кредита Франции на 1 миллиард евро

Президент подписал законы о ратификации соглашений с Францией на поставку 130 электровозов за 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ отменил разрешение на покупку Новинским доли Григоришина в "Харьковоблэнерго"

Антимонопольный комитет отменил свое решение от 28 января, которым разрешил компании Вадима Новинского приобрести принадлежавший Константину Григоришину пакет акций "Харьковоблэнерго" по итогам суда между олигархами в Лондоне. Но как отменить уже совершенную сделку, в АМКУ не уточняют.

Холдинг ДТЭК Ахметова уволил руководителя трейдингового подразделения

Глава трейдингового подразделения ДТЭК Рината Ахметова – "Д.Трейдинг" – Виталий Бутенко завершил работу в холдинге, где работал с 2007 года. По данным СМИ, это связано с заключением оказавшегося невыгодным контракта на экспорт газа, из-за чего холдинг мог потерять минимум 100 млн евро прибыли.

Кубраков продал свою долю в бизнесе за 10 миллионов

Министр инфраструктуры Александр Кубраков продал свою долю в совместном с бывшим столичным чиновником Русланом Крамаренко бизнесе в сферах управления недвижимостью и коммунальных услуг. От продажи министр задекларировал доход в 9,86 млн грн.

На "Ривнеазоте" Фирташа произошел выброс рыжего газа

Над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода нитрозных газов в цехе азотной кислоты. По данным МВД, причиной аварии могла стать коррозия трубопровода из-за отсутствия ремонта. И власти, и компания уверяют, что жителям города ничто не угрожает.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 миллионов

СБУ обнаружила, что государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.

О коррупции при переаттестации моряки заявляли давно, а о схеме с использованием электронного тестирования в этой сфере журналисты рассказали еще в марте. Однако СБУ объявила о ликвидации схемы именно в тот день, когда президент подписал принятый с целью решения этой проблемы отдельный закон.

Бывший глава "Приватбанка" Дубилет отменил решение о своем аресте через суд

Суд отменил решение о заочном аресте экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета по иску его адвокатов. Банкира подозревают в присвоении 8 млрд грн, но он утверждал, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому якобы просто не мог приехать в Украину в связи с карантинным запретом.

Россия смогла закупить немецкие фильтры для ТЭС в Крыму в обход санкций ЕС

Вслед за турбинами Siemens Россия в обход санкций ЕС смогла купить для построенных в оккупированном Крыму электростанций фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH, выяснил консорциум европейских журналистов.