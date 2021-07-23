Госэнергоэффективности выплатило 121 миллион компенсаций по программе "теплых кредитов" с начала года

Госэнергоэффективности возместило 28,3 млн грн участникам государственной программы по энергоэффективности в соответствии с полученными от банков реестрами заемщиков за июль 2021 года.

Всего с начала года из госбюджета участникам программы возместили 120,97 млн грн, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В частности, в июле из государственного бюджета выплачено:

26,24 млн грн – семьям, которые привлекали "теплые кредиты" на энергоэффективные мероприятия в домах;

2,09 млн грн – тем, кто в рамках программы установил твердотопливные котлы.

"Безвозвратная финансовая помощь в виде частичной компенсации "теплого кредита" – это ренальная поддержка домохозяйств в повышении энергоэффективности своих домов. Кроме компенсаций, желательным и ожидаемым результатом для них является экономия расходов на энергоносителях", – прокомментировал и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Всего с начала действия программы в октябре 2014 года сумма возмещений составляет 3,45 млрд грн