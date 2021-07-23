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Пограничники запретили 12 российским морякам въезд в Украину на три года

Пограничники запретили 12 российским морякам въезд в Украину на три года

Государственная пограничная служба запретила 12 российским морякам, прибывшим в морской порт "Пивденный" под флагом Либерии, въезд в Украину на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В украинский пункт пропуска "Морской порт "Пивденный" прибыло судно под флагом Либерии. 12 членов суднокоманды – все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Вследствие этого, морякам запретили въезжать на территорию Украины три года.

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Джерело:  Госпогранслужба
Держприкордонслужба ДПСУ (611) Порт Південний (74)


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