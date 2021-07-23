Кремль связал продолжение транзита газа через Украину с ростом спроса в Европе

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса на российское топливо.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", – сказал Песков.

В пятницу в ходе общения Пескова с журналистами представители СМИ попросили пресс-секретаря Путина прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса Европы к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены.

Пескова спросили, говорил ли об этом президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и какова была реакция немецкой стороны.

Пресс-секретарь Путина в ответ напомнил, что тема "Северного потока-2" и транзита через Украину в ходе разговора с Меркель действительно обсуждалась.

Песков также упомянул заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС.

Есть возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь, говоря о заявлении "Газпрома".

"Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", – сказал Песков, отметив значимость германских потребителей в системе экспорта российского газа.

Как сообщалось, ранее на текущей неделе США и Германия достигли договоренностей относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.