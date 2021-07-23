Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо вслед за новым ограничением Минэкономики

В пятницу, 23 июля, средняя цена бензина А-92 в крупных сетях АЗС снизилась на 1 коп. и составила 29,26 грн/л, бензин А-95 подешевел на 7 копеек – до 30,20 грн/л, а дизельное топливо – на 10 копеек, до 28,39 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечает издание, корректировка цен стала результатом определения стоимости топлив 22 июля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе сети снизили цену на дизельное топливо на 35 копеек – до 29,25 грн/л. Бензин А-95 на станциях этих сетей подешевел на 23 коп. – до 31,64 грн/л.

Сеть Socar снизила цену цену бензинов на 13-23 коп. – до 31,23 грн за литр А-92 и 31,64 грн за литр А-95. При этом в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат регулированию.

В сети UPG все виды топлива пподешевели на 30 коп.: А-92 – до 29,80 грн/л, А-95 – до 30,80 грн/л, дизельное топливо – до 27,20 грн/л.

Сети KLO, Shell и "БРСМ-Нафта", и Motto снищили цены на дизельное топливо в пределах 8-30 копеек за литр.

В то же время топливо на станциях Prime, "Фактор" и "Кворум" подорожало на 10-20 копеек за литр.

Как сообщалось, ранее Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,25 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн за литр, на "обычное" дизтопливо – 29,25 грн за литр.

По сравнению серединой месяца средняя цена на бензин снизилась на 0,23 грн/литр, на дизтопливо – на 0,35 грн/литр.