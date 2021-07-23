Евразийская комиссия продлит пошлины на нержавеющие трубы из Украины еще на 5 лет

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложил продлить действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины диаметром до 426 мм еще на 5 лет.

Срок применения существующей пошлины истекает 25 февраля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Сейчас на импорт украинских труб из коррозионностойкой стали действует пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

Эта антидемпинговая мера была установлена по итогам расследования, проведенного ЕЭК в 2015-2016 годах.

Как сообщалось, в октябре 2020 гошда департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал повторное антидемпинговое расследование, инициаторами которого выступили заводы российской группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и группа "ТМК" ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").

Согласно оценкам заявителей, в первом полугодии 2020 года наблюдалось значительное снижение цены нержавеющих бесшовных труб из Украины (на 23,6% в рублевом выражении и на 27,8% – в долларовом), в результате чего цена на украинский товар без учета антидемпинговой пошлины стала ниже цены товара отрасли экономики ЕАЭС.