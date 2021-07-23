Правоохранители в Киеве изъяли партию контрабандного героина на 1 миллиард, – генпрокурор

В ходе международной спецоперации правоохранители в Киеве задержали организаторов масштабного канала контрабанды героина и изъяли "товара" на более 1 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

Она уточнила, что были задержаны двое братьев – граждан Турции, которые курировали поставку наркотиков в Украину. Они являются членами транснациональной преступной группировки, которая занимается контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

"Группировка сбывала наркотики на территории нашей страны, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Евросоюза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранителей и таможенников, организаторы совершали даже "проверочные" рейсы без незаконного товара, чтобы этим же путем позже направить уже наркотики", – написала Венедиктова.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузовика на склад в Киеве. В прицепе автомобиля в специально обустроенных муляжах пустотелого кирпича обнаружили героин. Во время обыска там изъяли 1 159 брикетов с наркотическим веществом.

Организаторов канала контрабанды задержали не далеко от склада. В их двух чемоданах также обнаружили и изъяли 5 брикетов с 1,5 кг героина.

Всего изъяли более 368 килограмм героина на сумму более 1 млрд грн.

В ходе спецоперации участие принимали правоохранители Украины, Армении, Грузии и США.