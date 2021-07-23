Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли за неделю на 1 гривню

За прошедшую неделю, 16-23 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 94 коп./л – до 16,66 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 копеек и 60 копеек – до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн – до 17,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 1,47 грн – до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97копеек – до 16,34 грн/л.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 84 и 83 копейки – до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 копеек – до 16,19 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 75 копеек и 87 копеек – до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.

Такие сети как Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 0,5-1 грн/л.