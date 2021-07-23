Нацкомиссия повысила штраф для "Львовгаза" за нарушение прав потребителей в 4 раза

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Львовгаз" на 425 тыс. грн за несоблюдение лицензионных условий по распределению газа и действующего законодательства, приведшие к нарушению прав потребителей.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления НКРЭКУ, изначально штраф планировался на уровне 102 тыс. грн, но в ходе заседания комиссия увеличила его до 425 тыс. грн.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, предложив сначала увеличить штраф до 204 тыс. грн, отметил, что "Львовгаз" является одним из немногих предприятий, у которых самое большое количество прав потребителей, в том числе по подключениям к системе.

Однако, по словам члена НКРЭКУ Ольги Бабий, в отношении этого оператора поступает "колоссальное количество жалоб от потребителей, заслуживающих максимальный штраф в 850 тыс. грн". Она также отметила, что оператор не устранил значительную часть нарушений относительно подключений.

"Штраф – это не просто штраф. Дальше мониторим деятельность, чтобы компания изменила свое поведение", – резюмировал Тарасюк.

В акте проверки НКРЭКУ, в частности, отмечается, что за 2019-2020 годы по 18 заказчикам превышены сроки предоставления технического доступа к газораспределительной системе от 20 до 340 дней. Предприятия также с 2017-го по 2020 год демонстрировало существенные отклонения фактических затрат, не выполнило ряд постановлений регулятора, нарушало сроки подачи отчетности, не обеспечило в необходимом количестве установку счетчиков потребителям.

Напомним, в апреле Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" на 75,63 млн грн за совершение нарушения положений закона "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по распределению природного газа.