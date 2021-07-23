В движении поездов на Закарпатье возможны задержки из-за столкновения грузовика с поездом. ФОТО

В Закарпатской области на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд № 14 "Киев-Солотвино".

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что ДТП произошло около 12 часов на регулируемом переезде перегона "Королево–Рокосово".

"При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, что стало причиной столкновения с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам.

На место происшествия прибыла комиссия "Укрзализныци", была вызвана Нацполиция.

"Пассажиры указанного рейса будут доставлены на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда "Солотвино – Киев" дизель-поездом доставят на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", – сообщили в "Укрзализныци".

В случае задержки других поездов компания будет информировать дополнительно.