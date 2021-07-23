СБУ сообщила о подозрении первому чиновнику Госгеокадастра по делу о масштабном хищении земель

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении первому из топ-чиновников Госгеокадастра в связи с хищением сельскохозяйственных земель в Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что подозрение получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области.

Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность земли на почти 3 млн грн.

По указанному факту, а именно по 11 эпизодам незаконного выделения земельных участков, указанному должностному лицу сообщено о подозрении. Чиновник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. ч. 1 и 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

Как сообщалось, весной 2021 года сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тыс. земельных участков.