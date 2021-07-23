Государственные банки в июне выдали четырем городам кредиты на 1,5 миллиарда

Одесса в июне 2021 года привлекла 5-летние кредиты государственных "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, а Львов, Новомосковск и Хмельницкий – еще три 5-летних кредита на 350 млн грн.

Об этом говорится в информации Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Помимо Хмельницкого, все кредиты были получены под плавающую ставку, привязанную к учетной Нацбанка Украины.

В случае Одессы цена кредита составила учетная ставка НБУ+4,5%: "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выделили по 450 млн грн, а "Укргазбанк" – 300 млн грн.

Дешевле всех удалось привлечь средства Львову – 220 млн грн от "Укргазбанка" под учетную ставку НБУ+2,5%, тогда как городу поменьше – Новомосковск (Днепропетровская область) – "Укрэксимбанк" предоставил 70 млн под учетную ставку НБУ+5,3%.

Хмельницкий смог получить 60 млн грн от "Укргазбанка" под 11,9%.

Каак сообщалось, Нацбанк Украины с 23 июля повысил учетную ставку с 7,5% до 8% и спрогнозировал ее повышение до 8,5% до конца года с дальнейшим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

Ранее, 17 июня, правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на то, что рост инфляции превысил прогноз. В то же время НБУ обещает постепенно свернуть программы долгосрочного рефинансирования с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.