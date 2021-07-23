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Мининфраструктуры будет закупать услуги для модернизации аэропортов на открытых торгах

Мининфраструктуры будет закупать услуги для модернизации аэропортов на открытых торгах

Министерство инфраструктуры Украины не будет использовать опцию проведения переговорной процедуры для закупок ряда объектов, предусмотренную законом №5309 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно системы обжалования публичных закупок"

Об этом сообщили в ведомстве, передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону №5309, строительство Киевской обходной дороги (КОД) выходит за рамки закона "О публичных закупках". Кроме того, документом разрешается закупка без тендеров работ и услуг для подготовки и проведения мероприятий по празднованию Дня независимости. Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ривном, Херсоне и на Закарпатье.

"За пределы действия закона Украины "О публичных закупках" вынесено только строительство Киевской обходной дороги. Все другие инфраструктурные проекты, которые определены законопроектом №5309, парламент разрешил проводить по переговорной процедуре к 30-летию Независимости Украины. Из упомянутого перечня ни один из объектов Министерство инфраструктуры не будет закупать ко Дню независимости. Таким образом, опция проведения переговорной процедуры использована не будет - закупки будут проходить на открытых торгах в системе ProZorro", - пояснили в Мининфраструктуры.

При этом добавили, что, учитывая тот факт, что вопрос строительства КОД имеет широкий общественный резонанс, команда Министерства инфраструктуры совместно с "Укравтодором" планирует в ближайшее время провести экспертное обсуждение ситуации с развернутым объяснением основного плана действий.

В свою очередь в "Укравтодоре", говоря о строительстве КОД, отметили, что это исключение обусловлено рядом весомых причин, одной из которых является то, что в настоящее время ни закон "О публичных закупках", ни сама система ProZorro не имеют отработанных механизмов для закупок по международным стандартам, типа FIDIC, и международным формам контрактов, типа EPC+F (Engineering, procurement and construction + Financing) или любых других.

Еще одной причиной является то, что ProZorro разрабатывалась именно для проведения госзакупок, а для строительства КОД в бюджете Украины сейчас нет необходимых средств, поэтому принято решение о привлечении международного инвестора.

"Публичные закупки в Украине полностью ориентированы на двусторонний процесс, где сторонами выступают заказчик и подрядчик. В случае с КОД в реализации проекта будут участвовать три стороны - подрядчик, международный инвестор (финансовое учреждение или правительство) и заказчик. Именно наличие третьей стороны - инвестора - делает невозможным проведение процедуры по типовым для Украины правилам и заставляет создавать новые нормативно-правовые механизмы", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Еще одним фактором, по его мнению, является ограниченность во времени.

"В среднем киевские автомобилисты ежегодно проводят в пробках около 9,5 дней или 230 часов. Исходя из этого, по разным расчетам, от сильных пробок Киев теряет от 190 до 260 млрд грн в год, что больше стоимости самого проекта КОД. Поэтому принято компромиссное решение. Речь идет о параллельных процессах: внедрения системных инфраструктурных реформ; запуск пилотного проекта для отработки новой нормативно-правовой базы", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Говоря об антикоррупционных рисках, в агентстве добавили, что выведение строительства КОД из-под действия закона "О публичных закупках" не выводит его из-под действия других законов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон №5309 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и других законов по усовершенствованию системы обжалования публичных закупок 3 июня. Президент Владимир Зеленский подписал его 25 июня.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Мінінфраструктури (1376) Prozorro (1774) закупівлі (2658)


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