Не менее 400 ветеранов-переселенцев в этом году должны быть обеспечены жильем, – Шмыгаль

Государство в 2021 году должно обеспечить собственным жильем не менее 400 внутренне перемещенных лиц (ВПО), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании относительно состояния обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно 3 тыс. человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем по меньшей мере 400 ветеранов-переселенцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Он поручил Министерству по делам ветеранов и Министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 млн грн расходов в государственном бюджете по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Это позволит в текущем году обеспечить жильем 414 человек (в том числе 220 человек - за счет дополнительных ассигнований).

Ранее сообщалось, что Госмолодежьжилье определило первых 150 получателей кредита по программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".