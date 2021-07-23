БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
253 0

Не менее 400 ветеранов-переселенцев в этом году должны быть обеспечены жильем, – Шмыгаль

Не менее 400 ветеранов-переселенцев в этом году должны быть обеспечены жильем, – Шмыгаль

Государство в 2021 году должно обеспечить собственным жильем не менее 400 внутренне перемещенных лиц (ВПО), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании относительно состояния обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. 

"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно 3 тыс. человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем по меньшей мере 400 ветеранов-переселенцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Он поручил Министерству по делам ветеранов и Министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 млн грн расходов в государственном бюджете по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Это позволит в текущем году обеспечить жильем 414 человек (в том числе 220 человек - за счет дополнительных ассигнований).

Ранее сообщалось, что Госмолодежьжилье определило первых 150 получателей кредита по программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Автор: 

Джерело:  Кабмин
житло (598) переселенці (469) Шмигаль Денис (1520)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 