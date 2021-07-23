Запасы угля на складах ТЭС отстают от плана на 270 тысяч тонн, – Минэнерго

Процесс накопления угля на складах тепловых электростанций в преддверии отопительного сезона отстает от утвержденного графика.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, отставание наблюдается практически на всех тепловых станциях.

Так, на складах тепловых электростанций и ТЭЦ суммарно фактический запас угля составляет 1,12 млн тонн, при запланированных 1,33 млн тонн. Таким образом, отставание от графика составляет 209,7 тыс. тонн.

В том числе на складах ТЭС фактические запасы угля составляют 937,6 тыс. тонн, при запланированных 1,2 млн, отставание от плана составляет 265,2 тыс. тонн.

"Вместе с тем обязанность выполнения графика накопления угля, утвержденного Министерством энергетики, определена постановлением НКРЭКУ, и все генерирующие компании независимо от формы собственности должны ее выполнять в соответствии с лицензионными условиями", – прокомментировал ситуацию первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Минэнерго призывает руководство генерирующих компаний немедленно принять меры в краткосрочной и среднесрочной перспективе для обеспечения подготовки и устойчивого прохождения осенне-зимнего периода.

Как сообщалось, за месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля на складах ТЭС упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн. Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

В то же время Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.