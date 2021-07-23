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На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи. ФОТО

На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи. ФОТО

На Меткомбинате им. Ильича группы "Метинвест" на завершающую стадию вышел проект по строительству аспирационных установок доменной печи №5.

Этот объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, передает УНИАН.

Стоимость проекта оценивается более чем в $20 млн.

Так, на данный момент завершены основные строительно-монтажные работы проекта, проводятся испытания регуляции режимов работы установок, выполняются работы по благоустройству строительных площадок.

На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи 01

К моменту ввода объекта в эксплуатацию запыленность отходящих газов от помещений доменной печи №5 не превысит 20 мг на кубометр. Это соответствует установленным нормам, действующим на территории Украины.

На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи 02

"Группа "Метинвест" выполняет взятые на себя обязательства по модернизации промышленного оборудования и газоочистных установок. Реализация проекта по реконструкции пятой доменной печи идет по утвержденному графику", - отметил начальник отдела охраны окружающей среды Меткомбината им. Ильича Владимир Колодочка.

На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи 03
На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи 04

Автор: 

Джерело:  УНИАН
екологія (411) Метінвест (782) Новини компаній (3424)


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Ілліча? І ви скажете що президенти українці?
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23.07.2021 19:01 Відповісти
Какого, блджад, Ильича? Закон о декоммунизации для кого писан?
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23.07.2021 19:09 Відповісти
какого, какого...
сына Кывыного Ильи
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23.07.2021 20:08 Відповісти
Ілліча ?
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23.07.2021 19:40 Відповісти
Да... Запылённость помещений - это то, что таки там реально беспокоит...

На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи - Цензор.НЕТ 6428
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23.07.2021 20:37 Відповісти

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