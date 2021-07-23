На Меткомбинате Ильича запустят проект для уменьшения запыленности от помещений доменной печи. ФОТО

На Меткомбинате им. Ильича группы "Метинвест" на завершающую стадию вышел проект по строительству аспирационных установок доменной печи №5.

Этот объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, передает УНИАН.

Стоимость проекта оценивается более чем в $20 млн.

Так, на данный момент завершены основные строительно-монтажные работы проекта, проводятся испытания регуляции режимов работы установок, выполняются работы по благоустройству строительных площадок.

К моменту ввода объекта в эксплуатацию запыленность отходящих газов от помещений доменной печи №5 не превысит 20 мг на кубометр. Это соответствует установленным нормам, действующим на территории Украины.

"Группа "Метинвест" выполняет взятые на себя обязательства по модернизации промышленного оборудования и газоочистных установок. Реализация проекта по реконструкции пятой доменной печи идет по утвержденному графику", - отметил начальник отдела охраны окружающей среды Меткомбината им. Ильича Владимир Колодочка.



