Дочерний банк американского Citi в Украине получил за полгода 770 миллионов прибыли
Чистая прибыль "Ситибанка" по итогам первого полугодия выросла до 768,6 млн грн, по сравнению с прибылью в размере 673,2 млн грн за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля – 64,6%, при минимально установленном требованием НБУ показателе не менее 10%.
Как сообщалось, чистая прибыль "Ситибанка" по итогам 2020 года составила 1,33 млрд грн, что на 40% меньше, чем в 2019 году.
В апреле акционеры банка приняли решения направить всю полученную прибыль на выплату дивидендов.
Джерело: Finbalance
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