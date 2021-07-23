Дочерний банк венгерского OTP в Украине получил 1,3 миллиарда прибыли за полгода

Чистая прибыль "ОТП банка" по итогам первого полугодия выросла до 1,3 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 589 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составил 21,87% при минимальном требовании не менее 10%.

Как сообщалось, чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам работы в 2020 году составила 1,73 млрд грн. Из нее 1,2 млрд грн было направлено на выплату дивидендов.

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

Банк выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".