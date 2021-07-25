Минрегион хочет привлечь кредит Всемирного банка на подготовку генпланов для 600 городов и общин

Украина планирует подписать соглашение со Всемирным банком о финансировании подготовки к 2024 году 600 комплексных планов пространственного развития общин.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, передает Укринформ.

По словам Негоды, Украина рассчитывает, что ВБ окажет такую поддержку через свое основное кредитное учреждение - Международный банк реконструкции и развития. О том, когда могут подписать такой договор, и о подробностях будущей программы Непогода не сказал.

По его словам, Минрегион работает над тем, чтобы органы местного самоуправления получили доступ к разным источникам финансирования разработки планов развития территорий. В частности, на рассмотрении в Кабинете министров находится проект постановления о предоставлении местным общинам госсубвенции на подготовку комплексных планов пространственного развития.

Общины, которые рассчитывают получить субвенцию, должны уже сейчас начинать подготовительную работу.

"Рассчитываем на финансирование от ВБ и МБРР, часть средств будет предоставляться из госбюджета. Также нужно использовать ресурс местных бюджетов. Будут еще и другие ресурсы. Но органы самоуправления территориальных общин должны осознать, что без современной градостроительной документации ни один инвестор к ним не придет и ни одно развитие территорий невозможно", - подчеркнул Негода.

Он уточнил, что подготовке комплексных планов пространственного развития должна предшествовать инвентаризация всех земель, регистрация прав собственности, внесение всех необходимых сведений в реестры и нанесение данных на электронные карты.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".