За четыре месяца "Винницагаз" проверил показания газовых счетчиков у 121 тысячи клиентов

С апреля по июль 2021 года АО "Винницагаз" провел инвентаризацию показаний газовых счетчиков у 121 тыс. клиентов.

Как сообщает пресс-служба компании, выполнена лишь четвертая часть плана инвентаризации, поэтому работа продолжается.

"Контрольное снятие показаний осуществляется контроллерами с фотофиксацией данных счетчиков с помощью мобильного приложения. Процедура позволяет привести показания и начисления по лицевым счетам в соответствие с фактическим потреблением газа. Визиты контроллеров происходят с учетом карантинных требований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Винницагаз", согласно требованиям Кодекса ГРМ, обязан осуществлять контрольное снятие показаний счетчика потребителя не реже одного раза в шесть месяцев.

Процесс инвентаризации с фотофиксацией данных счетчика осуществляется сотрудниками компании с помощью специального мобильного приложения. Данные сразу передаются в клиентскую базу компании по лицевому счету клиента. Сверка длится несколько секунд, при условии обеспечения потребителями доступа к приборам учета представителям "Винницагаза".

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, работники Оператора ГРМ имеют право беспрепятственного и бесплатного доступа для выполнения своих функций на земельные участки и объекты независимо от формы собственности. Поэтому, призываем потребителей обеспечивать свободный доступ контролеров к приборам учета газа. Это ускорит процесс инвентаризации и урегулирование начислений", – отметил коммерческий директор АО "Винницагаз" Александр Товмач.

В компании подчеркивают, что неустойчивая и часто неточная передача показаний счетчиков потребителями порождает технические сбои при их учете системой данных. В частности, распространены случаи, когда потребители передают показания счетчиков газа в разы ниже фактического потребления или наоборот – указывают большее количество кубов от потребленных. Как следствие – дисбаланс в работе системы учета потребленного газа и начислениях.

Отмечается, что особенно остро стоит потребность дисциплины учета газа в условиях свободного рынка газа и функционирования значительного количества поставщиков.

Для устранения разногласий АО "Винницагаз" призывает потребителей передавать показания счетчиков соответственно объему фактически потребленного газа и в установленные сроки – с 1 по 5 число ежемесячно.

"Наиболее популярными сервисами для передачи показаний является Личный кабинет на сайте 104.ua и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. Сервисы могут обслуживать до 25 лицевых счетов с одного устройства. Это позволяет решать не только собственные "газовые" дела, но и помочь родным и близким. В подтверждение потребленных объемов одновременно с передачей показаний ежемесячно можно передать фото актуальных показаний счетчика через Viber. Это не исключает необходимости проверки данных контроллером в установленном порядке, но гарантирует учет системой переданных данных", – поясняют в "Винницагазе".

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленые на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.