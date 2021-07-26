С начала работы рынка земли украинцы продали почти 2 тысячи участков, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 1 994 земельные сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 120 нотариусов. Всего заявлений – 4 610, из которых согласованы 4 038, в очереди на рассмотрение – 47, отказ получили – 525.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 3 274 га.

Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.

