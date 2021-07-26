Экспорт украинской рыбы и рыбной продукции увеличился на 22%, – Госрыбагентство

В течение января-мая 2021 года Украина поставила на внешние рынки 4,4 тонны рыбы и других водных биоресурсов на общую сумму $17,3 млн, что на 22% больше чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства.

Отмечается, что наибольшими покупателями украинской рыбной продукции в денежном измерении стали Германия ($4,7 млн, 679 тонн), Дания ($2,85 млн 585 тонн) и Молдова ($2,42 млн, 1 032 тонны).

Также значительные поставки были совершены в Литву ($1,15 млн, 460 тонн), Израиль ($1,04 млн, 125 тонн) и Нидерланды ($880 тыс. , 144 тонны).

В разрезе товарных позиций с начала года больше всего экспортировано в абсолютном измерении готовой или консервированной рыбы – 1 384 тонны, филе рыбного и другого мяса рыб (в том числе и фарш) – 1 233 тонны, моллюсков – 407 тонн, мороженной рыбы – 347 тонн, живой рыбы – 316 тонн.