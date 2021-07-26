Киевские власти намерены за два года закупить 20 электробусов в рамках Киотского протокола

Киев закупит 17-20 электробусов и необходимые зарядные стации в рамках Киотского протокола.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.

"Планируется, что этот современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: №55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта" и №62 "Ботанический сад – Контрактовая площадь", – прокомментировал замглавы КГГА Александр Густелев.

Он добавил, что в ближайшее время будет объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП " Киевпастранс". Ожидается, что город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции.

Густелев подчеркнул, что замена транспорта будет способствовать улучшению экологической ситуации в Киеве – ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.

"Важно, что закупка электроавтобусов осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", – отметил он.

Густелев напомнил, что за последние два года столица закупила 513 единц нового подвижного состава, в частности в 2020 году – 200 автобусов, 23 троллейбуса и три трамвая.