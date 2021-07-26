На Ривненщине сотрудники "Укрзализныци" ежемесячно крали десятки тонн горючего, – Офис генпрокурора

Под руководством Ривненской окружной прокуратуры разоблачили работников Ривненского филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализниця" по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, группа чиновников систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного ообщества. Они дважды в день – утром и вечером – откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали. По результатам негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищении горюче-смазочных материалов. Им сообщили о подозрении и избрали меры пресечения.

Отмечается, что было проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, пять автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи.