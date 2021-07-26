Территориальные общины получили в управление земли за пределами населенных пунктов, – Минрегион

Территориальные общины получили в свое управление земли за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода во время пресс-конференции.

"Территориальные общины впервые за десятилетие получили полномочия для управления землями за пределами населенных пунктов, независимо от их формы собственности. Теперь за органами местного самоуправления закрепляются контрольные функции. Это будет способствовать дальнейшему эффективному развитию общин", – подчеркнул Негода.

По его словам, рекомендации подготовлены совместно специалистами Минрегиона, Министерства аграрной политики и продовольствия, экспертами по земельными вопросам USAID.

"На рассмотрении Кабмина находится проект постановления о предоставлении громадам субвенции на разработку градостроительной документации. Надеемся, что в ближайшее время она будет принята. Но чтобы получить субвенцию, обищны уже сейчас должны провести работы по инвентаризации земель и имущества, провести регистрацию", – отметил замминистра.

Получить субвенцию на разработку комплексных планов смогут исполнительные комитеты ОТГ, создавшие структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры, а также обеспеченные топографическими картами своей территории в необходимом масштабе.

Негода также отметил, что Минрегион работает над дополнительными источниками финансирования для разработки комплексных планов территорий громад. В частности, в июне вступило в силу соглашение о финансовой поддержке Всемирного банка, благодаря которому до 2024 года за бюджетные средства планируется разработать 600 комплексных планов пространственного развития тергромад.