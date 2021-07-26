Производитель лифтов Otis за второй квартал увеличил чистую прибыль на 45,5%

Производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corp. зафиксировал рост чистой прибыли на 45,5% во втором квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, компания повысила прогноз на текущий год.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до $326 млн, или 76 центов в расчете на акцию, по сравнению с $224 млн, или 52 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 79 центов против 56 центов годом ранее.

Выручка Otis выросла на 22,2% в годовом выражении, до $3,7 млрд с $3,03 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 71 цент на акцию при выручке в $3,45 млрд.

Продажи нового оборудования подскочили на 33,5%, до $1,73 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $1,54 млрд. Продажи услуг выросли на 13,8%, до $1,97 млрд при прогнозе на уровне $1,92 млрд.

Согласно новому прогнозу Otis, скорректированная прибыль по итогам 2021 года будет находиться в диапазоне $2,89-2,93 в расчете на акцию вместо ранее ожидавшихся $2,78-2,84, а выручка составит $14,1-14,2 млрд вместо $13,6-13,9 млрд.