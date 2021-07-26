СБУ разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых фактах мошенничества. ВИДЕО

Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты:

документы, имеющие доказательное значение;

ювелирные изделия;

печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;

мобильные телефоны и компьютерная техникя, содержащие необходимую следствию информацию;

имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Ранее сообщалось, что финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков.

Как сообщалось, в сентябре минувшего года СБУ заявляла, что три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения. Совладельцев B2B Jewelry подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

В СБУ сообщали, что отганизаторы этой финансовой "пирамиды" обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. В августе 2020 года а были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. СБУ также утверждала, что суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

Напомним, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта прошлого года публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды. Еще до расследования СБУ журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.