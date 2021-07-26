Краматорск хочет купить в лизинг 27 автобусов "Эталон" за 83 миллиона

Коммунальное предприятие "Мист" (Краматорск Донецкой области) объявило тендер на услуги финансового лизинга на сумму 83 млн грн для приобретения 27 городских автобусов среднего класса "Эталон" А08128 "Троянда" (или аналог).

Об этом говорится в сообщении на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Конечный срок подачи заявок – 25 августа текущего года, аукцион намечен на 30 сентября.

По условиям тендера, срок действия лизингового договора должен составлять не менее 60 месяцев, авансовый платеж – не более 10%, процентная ставка – не более 9,2% годовых, разовая комиссия – не более 0,2% от суммы лизинга, ежемесячная – не более 0,4% от начальной суммы. В составе лизинговых платежей также страхование КАСКО.

Автобусы должны быть выпущены не позднее 2020 года, их пассажировместимость – не менее 68 человек (в том числе 24 сидячих).

Автобус А08128 "Троянда" длиной 9,4 м имеет низкий вход в заднем свесе и место для инвалидной коляски. Он оснащен дизельным двигателем Ashok Leyland, соответствующим нормам Euro 5, мощностью 123 кВт. По сообщению местных СМИ, решение о приобретении этих автобусов город принял после тестовой обкатки в течение месяца автобуса "Троянда" на городских маршрутах. Автобусы выпускаются на Черниговском автозаводе корпорации "Эталон".