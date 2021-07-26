"Газпром" подтвердил использование газа как геополитического оружия против Украины условиями транзита после 2024 года, – Витренко

Недавнее заявление "Газпрома" о том, что продолжение транзита через Украину после 2024 года ставится в зависимость от приобретения у него компаниями из ЕС дополнительных объемов ресурса по новым контрактам, является подтверждением использования "Газпромом" газа как геополитического оружия против Украины и ЕС.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Россия продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. Доказательством этого является недавнее заявление "Газпрома" о том, что продление транзита через Украину ставится в зависимость от приобретения компаниями из ЕС дополнительных объемов газа у "Газпрома" по новым контрактам", - написал Витренко.

Витренко отметил, что "если заявления Германии и России о строительстве "Северного потока-2" только для дополнительных объемов были честными", то объемы европейских покупателей газа "Газпрома" и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

"Лучшей гарантией, что так и будет, является перенос точек передачи газа за этими текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом европейские покупатели газпромовского газа сами бронировали транзит через Украину. Мы со своей стороны уверяем, что предоставим им конкурентные условия", - отметил Витренко.

Он обратил внимание, что "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не предоставил другим экспортерам из Центральной Азии и РФ пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину, выразив в связи с этим сомнения в намерениях "Газпрома" продавать дополнительные объемы ресурса в Европу через Украину.

"Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что "Газпром" на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд кубометров меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд кубометров на границе РФ-Украина", - добавил Витренко.

Он подчеркнул, что ответы на эти вопросы Украина ожидает от России в ближайшее время и рассчитывает, что их учтут немецкие и американские партнеры, "когда будут определять, использует ли Кремль "Северный поток-2" как геополитическое оружие и нужно ли его останавливать".

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута.

Ранее глава НАК отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей. Однако, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 22 июля заявил, что "Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.