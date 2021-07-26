"Укргаздобыча" на тендере за 105 миллионов на треть подняла цену на барит

16 июля АО "Укргаздобыча" подписало договор с ООО "Нефтесервис" на поставку баритового концентрата стоимостью 105,33 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Компания-победитель предоставила скидку менее 1%. На аукционе она встретилась с днепровским ООО "Имексмет". Обе компании предлагали барит турецкого (от Ado Mining) и баритовый концентрат болгарского (Barite Mining LTD) производства.

"Нефтесервис" поставит 10 692 тонны баритового утяжелителя к августу 2022 года. Цена одной тонны концентрата составляет 9 852 грн/т с НДС, то есть $362 за тонну по курсу Нацбанка. В предыдущем контракте "Укргаздобыча" с этой же компанией в ноябре прошлого года барит стоил 7 524 грн/т, то есть $269 за тонну. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года курс доллара снизился с 28 грн до 27,1 грн, а цена барита наоборот, в июле превысила прошлогоднюю в 1,3 раза.

После 2017 года цена на баритовый утяжелитель на тендерах АО "Укргаздобыча" обгоняла рост его импортной цены в полтора раза. В 2015 году барит растаможивался в 2,9 раз дешевле его тендерной цены. Со временем разница начала падать и достигла своего минимума летом 2017 года. После этого маржа начала вновь расти и в конце 2020 года тендерная цена превысила таможенную в 1,9 раза.

Учредителем ООО "Нефтесервис" является Анатолий Беличенко. До 2018 года совладельцем компании был Андрей Лябогов – владелец ООО "Торговая трубная компания". Сейчас Лябогов с Беличенко являются совладельцами потребительского общества "Укрбурснаб", ранее его совладельцем был Сергей Грызун – бывший депутат горсовета Днепра от "Блока Петра Порошенко". Ранее Лябогов также был соучредителем ООО "Инко-Профит", которое в настоящее время записано на директора Дмитрия Закору. Беличенко до недавнего времени значился на сайте этой фирмы коммерческим директором. До 2011 года Закора, Беличенко и Лябогов были совладельцами этой компании.

Руководителем и учредителем ООО "Имэксмет" является Виталий Дудченко. Дудченко также был директором ООО "Инко-Профит Сервис", которым до 2019 года владело ООО "Инко-Профит" с конечным бенефициаром Дмитрием Закорой.