Корейские судостроители в этом году ожидают подорожания стали на 40%

Корейские судостроительные компании ожидают роста цен на стальной лист во втором полугодии 2021 года еще на 40% по сравнению с первым полугодием, или на $260 за тонну.

Об этом сообщает Korea JoongАng Daily, передает ГМК-Центр.

"Цена на стальной лист выросла примерно на 120 тыс. вон ($104) за тонну в первой половине года. Это на 20% больше, чем год назад. Цены на вторую половину года все еще обсуждаются судостроителями и производителями стали, но, по прогнозам, они вырастут примерно на 300 тыс. вон ($260) за тонну. Это на 40% больше, чем в первом полугодии", – цитирует издание аналитика Ли Дон Хеона из Daishin Securities.

Корейские металлурги в свою очередь отмечают, что цена на железную руду в этом году выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В последние месяцы сырье торгуется на уровнях $200 за тонну. По данным корейских СМИ, корпорация POSCO сейчас поставляет на верви судовой лист по цене 1,15 млн вон ($996) за тонну. Это почти вдвое больше, чем год назад.

Как ожидается, повышение цен на стальной лист очень сильно повлияет на судостроителей, так как цена стального листа обычно составляет около 20% от общей стоимости постройки судна.

