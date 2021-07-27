"Запорожский завод ферросплавов" Коломойского за полгода снизил выпуск продукции на 5,8%

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-июне текущего года снизил выпуск продукции на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,04 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за первые шесть месяцев года ЗЗФ снизил выпуск силикомарганца на 39,2% - до 29,66 тыс. тонн, но нарастил ферросилиция - на 33,8%, до 39 тыс. тонн, ферромарганца - на 5,9%, до 25,36 тыс. тонн.

Предприятие также увеличило выпуск марганца металлического - в 2,7 раза, до 3,02 тыс. тонн.

В июне произведено 18,54 тыс. тонн ферросплавов.

Как сообщалось, ЗЗФ в 2020 году снизил выпуск продукции на 20,7% по сравнению с предыдущим годом - до 199,03 тыс. тонн. В том числе завод за прошлый год снизил выпуск силикомарганца на 37,7% - до 90,45 тыс. тонн, ферросилиция - на 2,8%, до 60,80 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - на 21,6%, до 44,98 тыс. тонн. Предприятие также снизило выпуск марганца металлического - на 54,4%, до 2,8 тыс. тонн.

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из двух основных украинских производителей этой продукции.

На сегодняшний день ЗЗФ состоит из четырех производственных цехов, общее количество печей в которых составляет 31 печь. Производственные мощности предприятия в 2020 году составила 221,51 тыс. тонн ферросплавов в год.

По данным предприятия на конец 2020 года, в собственности Matrimax Limited и Soltex Limited находится по 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и Halefield Holdings Limited (Белиз) - 7,7508%.

Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" - 227,96 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,1 грн.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал "Приватбанк".