Зеленский уволил начальника по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ
Президент Владимир Зеленский принял ряд решений относительно должностных лиц Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Так, Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
Отмечается, что основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.
"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.
"Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который видим сейчас, не может никого устраивать", – подчеркнул Зеленский.
По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн.
Ну или Колю-Котлету.Он потом победный салют устроит.
Полный погром у Баканова. Уволен Баранецкий с поста первого заместителя СБУ и главы Антитеррористического центра (указ №310/2021), уволен Малюк с поста первого заместителя СБУ и начальника управления по борьбе с коррупцией (№315/2021), уволен Корнийчук с поста контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности (№316/2021), уволен Монастырецкий с поста начальника областного управления по Закарпатской области (317/2021).
Впрочем то не первый погром структур СБУ, который учиняет Зеленский.
Собственно это не кадровые вопросы, это истерическая реакция на провалы.
И еще.Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что нарушает законодательство по которому государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур.Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли.Источник: https://biz.censor.net/n3197291Источник: https://biz.censor.net/n3197291
Типа своих не трогай будешь как Аваков наказан.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.