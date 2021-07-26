БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский уволил начальника по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений относительно должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Так, Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Отмечается, что основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.

"Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который видим сейчас, не может никого устраивать", – подчеркнул Зеленский.

По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2587) СБУ (1564) звільнення (1030)
Топ коментарі
+5
А что,у нас еще коррупция есть?Давай,Вава,быстрей назначай кого то из "Квартала" главным антикоррупционером и быстренько побори её проклятую.
Ну или Колю-Котлету.Он потом победный салют устроит.
26.07.2021 21:14 Відповісти
26.07.2021 21:14 Відповісти
+4
"А вьі, друзья, как не садитесь, всьо в музьікантьі не годитесь!"
27.07.2021 10:09 Відповісти
27.07.2021 10:09 Відповісти
+4
(c)
Полный погром у Баканова. Уволен Баранецкий с поста первого заместителя СБУ и главы Антитеррористического центра (указ №310/2021), уволен Малюк с поста первого заместителя СБУ и начальника управления по борьбе с коррупцией (№315/2021), уволен Корнийчук с поста контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности (№316/2021), уволен Монастырецкий с поста начальника областного управления по Закарпатской области (317/2021).
Впрочем то не первый погром структур СБУ, который учиняет Зеленский.
Собственно это не кадровые вопросы, это истерическая реакция на провалы.
27.07.2021 11:47 Відповісти
27.07.2021 11:47 Відповісти
26.07.2021 21:14 Відповісти
27.07.2021 11:47 Відповісти
Примите закон, полиция должна быть приравнена в правах к гражданах и тогда мы ее будем безнаказанно насиловать
26.07.2021 22:58 Відповісти
26.07.2021 22:58 Відповісти
надоело насиловать граждан, хочешь анально покарать мужчину в форме? детские какие-то травмы?
27.07.2021 08:49 Відповісти
27.07.2021 08:49 Відповісти
Право должно быть насиловать полицейских за то что они просто есть такие моази
28.07.2021 21:39 Відповісти
28.07.2021 21:39 Відповісти
Причем тут контрабанда к сбу?
27.07.2021 08:26 Відповісти
27.07.2021 08:26 Відповісти
Самое прямое, без благословения СБУ ни одна крупная схема по контрабанде через таможню не пройдет.
27.07.2021 08:53 Відповісти
27.07.2021 08:53 Відповісти
Я не про крышевание,а про реорганизацию этой конторы.Там в было заявлено ,что экономические преступлениями они больше не будут заниматься.Оказывается очередной лохатрон для зедебилов.
27.07.2021 08:59 Відповісти
27.07.2021 08:59 Відповісти
Поинтересуйтесь, за что отвечал Баканов в квартале 95, раз Зеленский доверил ему СБУ.
И еще.Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что нарушает законодательство по которому государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур.Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли.Источник: https://biz.censor.net/n3197291Источник: https://biz.censor.net/n3197291
27.07.2021 10:02 Відповісти
27.07.2021 10:02 Відповісти
Уволили кучу народа из окружения своего кореша, а корешок ни в чем не виновен?
27.07.2021 09:04 Відповісти
27.07.2021 09:04 Відповісти
основной целью главы государства))))) при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации)))) к системной деградации!
27.07.2021 12:05 Відповісти
27.07.2021 12:05 Відповісти
Зеленский уволил начальника по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Цензор.НЕТ 3023 Реформа СБУ от зеленского.
27.07.2021 10:07 Відповісти
27.07.2021 10:07 Відповісти
27.07.2021 10:09 Відповісти
А что СБУ,когото из ЗЕленых повязало?
Типа своих не трогай будешь как Аваков наказан.
27.07.2021 11:38 Відповісти
27.07.2021 11:38 Відповісти
Так уже всем и так понятно: наиболее коррумпированная, беззаконная организация в Украине - это некая СБУ на Владимирской. Достаточно посмотреть на имущество ее генералов и высших офицеров: у всех разрыв между имуществом и доходами в миллионы долларов.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
27.07.2021 16:13 Відповісти
27.07.2021 16:13 Відповісти
Дермище на пару из зешльондрой ставят своих послушных кукол.
28.07.2021 00:13 Відповісти
28.07.2021 00:13 Відповісти
Лол, а такой у них тоже есть?
28.07.2021 07:25 Відповісти
28.07.2021 07:25 Відповісти
мафию невозможно уничтожить... ее можно только возглавить...
28.07.2021 12:26 Відповісти
28.07.2021 12:26 Відповісти

