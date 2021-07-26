Зеленский уволил начальника по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений относительно должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Так, Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Отмечается, что основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.

"Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который видим сейчас, не может никого устраивать", – подчеркнул Зеленский.

По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн.