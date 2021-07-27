Безос предложил NASA покрыть расходы на $2 миллиарда за участие в лунной программе

Глава американской частной аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос предложил главе администрации NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании $2 млрд, чтобы покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году, взамен на участие Blue Origin в программе.

Об этом говорится в открытом письме Безоса, передает Интерфакс-Украина.

"Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат (со стороны NASA, – ред.) в этом и в течение следующих двух фискальных лет на сумму вплоть до $2 млрд, чтобы программа вернулась в нужное русло прямо сейчас. Это предложение – не временная отсрочка, а полный отказ от этих выплат", – говорится в письме компании.

Взамен компания просит заключить с ней контракт на создание посадочного модуля, который может быть доставлен к Луне на разных ракетах-носителях и использует водород, который можно добывать на Луне. Расходы на разработку, которые составят около $1 млрд, Blue Origin также берёт на себя.

В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ. В том же месяце компания Джеффа Безоса подала протест в Счётную палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы "Артемида" в 2024 году.

По мнению компании, NASA не предоставило Blue Origin возможности пересмотреть их заявку на участие в конкурсе на отправку человека на Луну, когда ведомство объявило о сокращении бюджета программы с $3,3 млрд до $850 млн. Изначально планировалось, что для участия в программе могут быть выбраны два участника конкурса, однако при недостаточном бюджете такой вариант стал невозможен.

Напомним, компания Blue Origin 20 июля провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и возвращение пилотируемой капсулы на парашюте.