Директора предприятия на Кровоградщине подозревают в загрязнении земель отходами на 2 миллиона

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного предприятия по факту загрязнения земель отходами, что создало опасность для окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с 2019 года предприятие, согласно договору с городским советом, предоставляло услуги по содержанию и захоронению бытовых отходов на территории мусорной свалки в городе Александрия Кировоградской области.

"Однако вопреки соглашению руководитель предприятия не обеспечил системой защиты грунтовых вод, извлечение и обезвреживание биогаза и фильтрата. Это привело к систематическому загрязнению и порче земель, как самого полигона, так и прилежащей территории", – говорится в сообщении.

На данный момент установлено, что размер нанесенного окружающей среде вреда составляет 2,2 млн грн.