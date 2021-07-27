БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Дарница" на треть сократила время на выполнение операций по переналадке оборудования

Фармацевтическая компания "Дарница" перешла ко второму этапу внедрения проектов по улучшению производственных процессов.

В рамках реализуемых проектов компания достигла среднегодового сокращения времени на выполнение операций по переналадке оборудования на 32,2%, сообщает пресс-служба компании.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, стратегия развития производства "Дарницы" рассчитана до 2030 года и, кроме системных инвестиций в модернизацию, включает философию непрерывного совершенствования процессов и привлечение всех сотрудников для максимальной ориентации на интересы и потребности потребителей.

Он также добавил, что для повышения эффективности производственных процессов, в компании применяются инструменты SMED (Single-Minute Exchange of Dies). Шимкив также напомнил, что в 2020 году завершено 8 таких проектов, среднее сокращение времени операций в производственных подразделениях, где были реализованы проекты по переналадки, составило 24,4%.

Отмечается, что в течение шести месяцев 2021 года завершено 5 проектов, которые сократили продолжительность переналадок в среднем на 32,2%. С начала реализации программы SMED общее время выполнения операций по переналадке в компании сокращено на 1,7%.

"Разрабатывая проекты по совершенствованию производства мы, прежде всего, фокусируемся на операциях и процессах, которые добавляют ценности для потребителя. В 2020 году мы направили 180,5 млн гривен капитальных инвестиций на модернизацию производства и обеспечения соответствия требованиям международных стандартов, поддержание высокого качества при минимальных затратах ресурсов, сокращение срока создания продукции. Особое внимание мы уделили организации поставок и обеспечению спроса на медикаменты независимо от турбулентности внешней среды", – отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в 2020 году было проведено масштабное обучение по реализации Kaizen-проектов, заканчивается внедрение проектов, направленных на совершенствование процесса управления качеством, повышение операционной эффективности и экономии ресурсов.

Напомним, "Дарница" – крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Бенефициары компании - семья Загорий.

Научились бы лучше хотя бы ампулы нормально делать. Полоска белая есть на горлышке, но по ней отломить невозможно. Приходится подпиливать. А пилочки нет в упаковке, типа и так все отлично должно отламываться.
показати весь коментар
27.07.2021 15:12 Відповісти
Но, свои таблетки работники компании "Дарница" не покупают,
предпочитая импортные аналоги.
показати весь коментар
27.07.2021 15:55 Відповісти

