"Дарница" на треть сократила время на выполнение операций по переналадке оборудования

Фармацевтическая компания "Дарница" перешла ко второму этапу внедрения проектов по улучшению производственных процессов.

В рамках реализуемых проектов компания достигла среднегодового сокращения времени на выполнение операций по переналадке оборудования на 32,2%, сообщает пресс-служба компании.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, стратегия развития производства "Дарницы" рассчитана до 2030 года и, кроме системных инвестиций в модернизацию, включает философию непрерывного совершенствования процессов и привлечение всех сотрудников для максимальной ориентации на интересы и потребности потребителей.

Он также добавил, что для повышения эффективности производственных процессов, в компании применяются инструменты SMED (Single-Minute Exchange of Dies). Шимкив также напомнил, что в 2020 году завершено 8 таких проектов, среднее сокращение времени операций в производственных подразделениях, где были реализованы проекты по переналадки, составило 24,4%.

Отмечается, что в течение шести месяцев 2021 года завершено 5 проектов, которые сократили продолжительность переналадок в среднем на 32,2%. С начала реализации программы SMED общее время выполнения операций по переналадке в компании сокращено на 1,7%.

"Разрабатывая проекты по совершенствованию производства мы, прежде всего, фокусируемся на операциях и процессах, которые добавляют ценности для потребителя. В 2020 году мы направили 180,5 млн гривен капитальных инвестиций на модернизацию производства и обеспечения соответствия требованиям международных стандартов, поддержание высокого качества при минимальных затратах ресурсов, сокращение срока создания продукции. Особое внимание мы уделили организации поставок и обеспечению спроса на медикаменты независимо от турбулентности внешней среды", – отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в 2020 году было проведено масштабное обучение по реализации Kaizen-проектов, заканчивается внедрение проектов, направленных на совершенствование процесса управления качеством, повышение операционной эффективности и экономии ресурсов.

Напомним, "Дарница" – крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Бенефициары компании - семья Загорий.