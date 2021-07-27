БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Газпром" отказался покупать дополнительные объемы для транзита газа через Украину на август

"Газпром" опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.

"Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа". Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Каким боком тут шантаж, если речь идет о дополнительных объёмах? Хочет покупает, хочет нет, все зависит от спроса.
так вот таким образом---- таким образом российский монополист заинтересован https://biz.censor.net/n3263469 путем создания искусственного дефицита газа. Имея свой газопровод и свой газ можно создавать искусственный дефицит , например.
Может до Украины на 30-м году независимости дойдет что нужно рассчитывать только на себя и нужно развивать собственную добычу газа паралельно сделав госпрограмму утепления СОВКОВЫХ вонюче-панельных квартир чтобы сократить потребление газа на отопление-как это сделали страны Восточной Европы?. В Украине полно дешевой рабсилы-почему нет программы утепления советских домов? Нет ничего сложного в том чтобы поменять там окна на пластиковые и утеплить пенопластом наружные стены-за счет беспроцентного кредита от государства. Или нужно пережить пару холодных зим с газом по 500 долларов и кризисом неплатежей чтобы до НАРИДА дошло что нужно выбирать не актеров а людей котоые могут руководить страной?
опять шантаж, вот тебе и северный потоп
Трактовки от лукавого. Пусть Мерседес Бенцы и прочие производители авто снизят стоимость своих авто, тем более что автомобильных корпораций полно. Но нет, причем что программы утилизации не справляются с темпом утилизации автомобильного хлама, а на хранение свеженьких автомобилей арендуются взлетные полосы аэропортов, где они стоят тысячами, или под спрос или под нож.
Нульовый https://biz.censor.net/user/490554 (вновь прибывший на Цензор.нет), доля российского газа на рынке Европы составляет всего лишь 30-40 % а посему, хоть это и существенная доля, но Московия НЕ правит ценами на газ в Европе. Учитывая же, что Европа переходит на альтернативные виды енергии, то лет через 10-15, то, чего желают сейчас "великороссы" - Украине (лишить денег с транзита газа), сами же и выхватят, причем в полной мере и причем навсегда
Допоки багатий схудне - бідний здохне - це про 10-15 років (( Ну і про перехід на альтернативні джерела - звісно , електроенергія - класно ( але яким чином більшість її виробляється ? ) водень це перспективно ( але наскільки безпечно при масовому застосуванні ? ) Альтернатива справжня - термоядерна енергетика (( Назвіть де будують промислову термоядерну електростанцію ? (( P.S. Може і не одна кацапщина формує ціну на природний газ , але , на великий жаль , від неї багато чого залежить.
"Допоки багатий схудне - бідний здохне"

Доки Захід схудне - Московія здохне
Хаха))))
Потрібно купляти буржуйки і масово ставити в багатоквартирних будинках, бо путін відключить газ взимку, а переобладнати котельні на біопаливо (деревину та агровідходи) влада вже не встигає, час втрачено!
А Україну з таким керівництвом вже й закопають...
"кацапщина... від неї багато чого залежить"

Лише у вологих московитськіх мрях

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP) Найбільші країни по ВВП у 2021 році відповідно до оцінки Міжнародного валютного фонду
"Газпром" отказался покупать дополнительные объемы для транзита газа через Украину на август - Цензор.НЕТ 631
Лайно смердить не через кількість , а через смердючість ((( якось так щоб у економіку не влазити ...... будемо сподіватися що воно тільки смердітиме , а вітер відноситиме від нас .....
Согласен, но для всего этого нужно прежде всего провести реальную деолигархизацию, чтобы все эти упыри прекратили тормозить все процессы развития добычи газа, развитие украинской економики и т.п., нужно провести реальную судебную реформу, и, лишь тогда станет возможным "развивать собственную добычу газа паралельно сделав госпрограмму утепления СОВКОВЫХ вонюче-панельных квартир" и т.п.
Началось! Готовься Европа.
а шо жюля тимошенко про это скажет --- а ниче не скажет газовая принцесса --- оченята закатывала . рученята заламывала сердешная . все визжала что гтс в консорциум европе отдавать нельзя . это национальное достояние ее . пашки лазаренко . росукрэнэрго и прочих паразитов кто с этой трубы набивал карманы . сколько ей ..накапало.. за тот договор что януковощ посадил ее знает только ***** . но не скажет --- ему тоже отломилось нехило
Меньше жрать надо готовить и консервировать! Сыроедами становитесь, экономно и здорово заживет страна. А то в каждой кввртире покупают по два мешка сахара и скупают овощи-фрукты и варят, варят, варят, пекут, жарят, крутят..... закатывают банки, истерики и глаза, как будто голод и война? А мы крутим у виска.
РФ перекроет Украине газ! Украине нужно быстрее строить новые АЭС и Мини АЭС. И реализовывать программу перевода Украины на дешевое электричество. И нужно запускать производства в Украине и Украинских хороших - электроплит, электро-бойлеры, электроотопление. Богатые фирмы можно создать и получат рынок гарантированно 40 миллионов Украины и плюс будут меняться или ремонтироваться потом и сервисы создать, также запускать на экспорт в другие страны. И уже нет времени, и эту программу государство должно уже было запустить и все новостройки обязать ставить электро все. Программа малоимущим должна быть реализована в помощи перевода с газа на электричество. И пока спасает и дает время Украинский газ, но нужно торопиться и это будет пример для ЕС, как слезть с зависимости газовой иглы России и РФ будет получать меньше денег. Также нужно вводить программу жесткую по переводу Украины на электрокары. Также обновление и прокладка новых мощностей электросетей. Также больше строить кругом хранилищ электричества промышленных масштабов. Нужно менять министров, если они так телятся и не договорились с США до сих пор по строительству в Украине АЭС и мини АЭС под земных. Цели поставлены и нужно их любыми путями реализовать! И в итоге Украина выиграет, а РФ потеряет деньги и проиграет.
