Минсоцполитики предлагает в 2022 году назначить дополнительные выплаты для 1,5 миллиона пенсионеров

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что министерство предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресной помощи для пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Лазебная отметила, что эта программа является эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда.

Минсоцполитики напоминает, что в течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсии в размере 500 грн ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2,6 тыс. грн. Таким образом, инициатива увеличила доходы 1,4 млн пенсионеров.

"В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 грн. Пенсионная выплата для них будет составлять не менее 2,5 тыс. грн, что увеличит доходы еще более 1 млн пенсионеров", – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет повышен доход дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

Кроме того, в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики разрабатывает и другие предложения в календарь повышения пенсий в 2022 году.