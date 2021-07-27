Philip Morris прекратит продажу сигарет в Великобритании в течение 10 лет

Табачный концерн Philip Morris International перестанет продавать сигареты в Великобритании в течение следующих 10 лет.

Об этом Daily Mail сообщил исполнительный директор компании Яцек Ольчак, передает Интерфакс-Украина.

"Мы полагаем, что максимум через 10 лет Великобритания может полностью решить проблему курения", – добавил он. Два года назад правительство Великобритании в концепции по улучшению здоровья населения заявило о необходимости отучить британцев от курения к 2030 году.

Ольчак также заявил, что компания предложит современную альтернативу сигаретам, не предполагающую сжигание табака. Такой вид курения считается менее вредным, хотя и не исключает рисков для здоровья, подчеркивают в Philip Morris.

Компания пойдет даже на то, чтобы прекратить использование в Великобритания бренда Marlboro, который присутствует на местном рынке более века.

"Ничто и никто не остановит нас от того, чтобы оставить сигареты позади", - заявил Ольчак.

Впрочем, активисты, выступающие против курения, подчеркнули, что Philip Morris и ранее делал подобные заявления, сообщает CNBC. К примеру, бывший исполнительный директор компании Андре Каланцопулос еще в 2016 году заявлял, что он надеется на полное прекращение продажи сигарет, однако эти заявления никак не отразились на деятельности компании.

ВОЗ охарактеризовала массовое курение табака как одну из самых больших угроз здоровью населения планеты. По данным организации, курение ежегодно становится причиной смерти более 8 млн человек.