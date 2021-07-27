"Турбоатом" за полгода по сравнению с прошлым годом сократил чистую прибыль в 87 раз

АО "Турбоатом" (Харьков), более 75% акций которого владеет государство, в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль в размере 2,19 млн грн, тогда как за первое полугодие 2020 года она составляла 192,04 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход за этот период сократился на 29,2% – до 625,3 млн грн.

В первом полугодии компания получила 147,47 млн грн валовой прибыли – на 26% меньше, чем годом ранее, а прибыль от операционной деятельности сократилась более чем вчетверо – до 23,34 млн грн.

По данным отчетности, за первый квартал текущего года "Турбоатом" получил чистую прибыль в размере 0,82 млн грн против 191 млн грн за январь-март 2020 года, а чистый доход незначительно вырос, составив 331,48 млн грн.

Таким образом, в апреле-июне текущего года "Турбоатом" получил 1,39 млн грн чистой прибыли – на 32,5% больше, чем за второй квартал прошлого года, а чистый доход сократился на 47% – до 293,82 млн грн.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн), чистый доход сократился почти вдвое – до 1 млрд 466 млн грн.

Фонд госимущества Украины инициирует внеочередные собрания акционеров "Турбоатома" 20 августа для выбора оценщика его имущества и 27 августа для решения вопроса о присоединении к "Турбоатому" завода "Электротяжмаш" и переименовании компании в АО "Укрэнергомашины".

По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).