СБУ разоблачила разворовывание средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесменов, которые незаконно присваивали государственные средства во время закупки медицинского оборудования для больниц, которые задействованы в борьбе с COVID-19. По предварительным оценкам, только по одному факту поставок злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 2 млн грн. Оперативники СБУ разоблачили эту схему во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Фигуранты выиграли контракт на поставку оборудования на 30 млн грн. Однако вопреки требованиям законодательства, "дельцы" безосновательно включили в цену товара налог на добавленную стоимость.

Кроме того, они использовали еще один "крючок", чтобы искусственно завысить стоимость оборудования, а именно - заключали фиктивные соглашения между подконтрольными компаниями-посредниками, зарегистрированными в том числе в офшорных зонах.

Согласно заключению Государственной аудиторской службы Украины, указанная "схема" нанесла ущерб государственному бюджету почти на 2 млн грн.

По итогам обысков в двух регионах страны изъяты международные контракты, финансово-хозяйственную документация и другие материалы, имеющие значение для документирования ее деятельности.

Одному из организаторов "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленный на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.